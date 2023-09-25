На Западе всё чаще говорят, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с тем, что у неё есть, иначе всё может стать еще хуже

Журналисты американского издания «Bloomberg» считают, что конфликт на Украине может завершиться по "корейскому сценарию" и так или иначе для прекращения боевых действий Киеву придётся уступить часть территорий России.

реклама

По мнению автора, администрации Зеленского стоило бы закрепить все имеющиеся результаты, а не раскручивать дальше эту рулетку с контрнаступлением, иначе велик шанс потерять еще больше территорий. Помощь со стороны западных государств ослабевает, а Вооруженные Силы Украины несут огромные потери в ходе наступательных операций и зачастую не добиваются даже мизерного успеха.

Также имиджевый ущерб украинским властям нанесло решение о непроведении очередных президентских выборов в 2024 году. Поднимается вопрос: "Как Владимир Зеленский может быть "защитником мировой демократии", если он не проводит демократические выборы у себя в стране?" И объяснить ситуацию продолжающимся вооруженным конфликтом нельзя, в той же Южной Корее во время войны были проведены демократические выборы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Стоит отметить, что журналисты «Bloomberg» - не первые среди западных средств массовой информации, кто рассматривает "корейский сценарий" как наиболее оптимальный вариант завершения конфликта. На Западе всё чаще транслируют мысль, что Украине необходимо закрепить всё, что у неё есть на сегодня, иначе со времени условия могут стать намного хуже.