Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия не станет выдавать военнообязанных украинских граждан по запросу Киева. Об этом он сообщил в обращении к парламенту страны.

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"Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства, и мы никого силой возвращать на Украину не будем", - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее в Киеве не раз заявляли, что ближайшей осенью на Украине ожидается масштабная мобилизация. В целом Киев и не прекращает мобилизационные мероприятия. В сети постоянно появляются новые видеозаписи очевидцев, где люди в военной форме ловят на улицах гражданских и силой заталкивают в свой автотранспорт. Всё это зачастую сопровождается криками и оскорблениями с обеих сторон. Далее мужчины попадают в военные комиссариаты, оттуда на краткосрочную подготовку и в течение считанных недель они уже идут штурмовать российскую оборону.

Также в администрации Зеленского заявляли, что готовят списки всех уклонистов, бежавших заграницу после начала Специальной Военной Операции. В особенности займутся теми, кто покупал различные справки и давал взятки чиновникам, чтобы выехать из страны. В отношении таких людей будут заведены уголовные дела. По словам советника офиса президента Украины, вряд ли страна попытается экстрадировать всех уклонистов из Европы, это слишком долгая процедура. Однако, список всё же составляется и есть вероятность, что при определённых обстоятельствах Киев таки попробует вернуть своих потенциальных штурмовиков и мехводов.

Как можно понять из заявлений Виктора Орбана, Венгрия не будет насильно отправлять украинских граждан на родину.

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"Десятки тысяч беженцев с Украины, в равной степени закарпатские венгры и украинцы, нашли в Венгрии безопасность и дом", - добавил политик.