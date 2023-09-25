Повреждена часть бронетехники ВСУ, движущейся к линии боевого соприкосновения

Министерство Обороны опубликовало кадры нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ракетного удара по эшелону с бронированной техникой украинской армии. Как сообщается, отработали из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

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На кадрах видно, что ракета не попала прямиком в военный состав, однако сдетонировала вплотную к нему и видно, что часть техники была повреждена после прилёта, можно заметить, что из техники после удара повалили столбы дыма. Судя по всему, и сам поезд уже не сможет продолжить движение. Локомотив находился ближе некоторых пораженных бронемашин, и вероятнее всего ему потребуются ремонтные работы.

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В последнее время обе стороны от активных наступательных операций перешли к некой борьбе на истощение, стараясь нанести друг другу как можно больший ущерб за счёт высокоточных ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов. Сегодня ночью российская армия также нанесла ряд ракетно-дроновых ударов по военному аэродрому Вооруженных Сил Украины. В результате атаки были уничтожены склады с ракетами и другими боеприпасами украинских ВВС. В борьбе ракетного вооружения Россия имеет больше возможностей, чем Украина.