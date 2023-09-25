По его мнению, необходимо поставлять Киеву больше оружия и позволить украинским формированиями бить по российским городам всем вооружением

Британский офицер Ричард Кэмп заявил о необходимости перенести боевые действия на общепризнанные территории Российской Федерации и начать масштабные поставки баллистических ракет малой дальности по типу MGM-140 ATACMS, чтобы Киев начал бомбить российские города. Речь идёт о территориях, которые входили в состав России еще до 2014 года.

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По мнению британца, президент России Владимир Путин всё равно не нажмёт на ядерную кнопку, а все разговоры про "красные линии" это просто "Бахвальство". То есть, как считает офицер, российские власти попросту блефуют, когда говорят о принятии каких-то ответных действий в случае эскалации конфликта.

"Он только и делает, что хвастается. Но он и в этом случае не нажмёт на красную ядерную кнопку. Это просто бахвальство. Ядерного ответа на новые «красные линии» всё равно не будет.

Пришла пора руки Украине развязать. Пусть действует так, чтобы конфликт был перенесен на территорию России", - заявил полковник Вооруженных Сил Великобритании.

Он считает, что американские ракеты MGM-140 ATACMS отлично подходят для этих целей. Они способны поражать объекты на расстоянии до 300 километров, что даст возможность Украине атаковать российские города далеко за пределами зоны Специальной Военной Операции.

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"Я сам участвовал в пусках ATACMS во время операции «Буря в пустыне». Это мощное оружие. Оно способно наносить противнику ущерб на расстоянии до 190 миль(300 километров)", - сообщил Кэмп.