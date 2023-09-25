В Одессе были уничтожены объекты портовой инфраструктуры и штабы ВСУ. В днепропетровской области удары пришлись по военному аэродрому и складам с оружием

В ночь с 24 на 25 сентября Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ряд ракетно-дроновых ударов по военной и портовой инфраструктуре Украины. В различных средствах массовой информации и телеграм-каналах сообщается, что прилёты зафиксированы в Днепропетровской и Одесской областях. Воздушная тревога звучала в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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В сети уже размещено множество видео и фотоматериалов, с результатами прилётов российских ракет. Судя по имеющимся данным, основной упор делался на порты и штабы Военно-морского Флота Украины,, расположенные в Одессе, а также на военный аэродром Долгинцево, размещённый в Кривом Роге Днепропетровской области. Как заявлено, ракеты поразили склады с боеприпасами Вооруженных Сил Украины. В атаке использовались ракеты «Оникс» и «Калибр», а также беспилотные летательные аппараты «Герань».

"По объектам в Одесской области наносится удар сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», - Воздушные силы ВСУ.

Очевидцы сумели записать на видео пожар, разгоревшийся в Одесской области.

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Над местом прилёта поднялся настоящий столп огня, устремляющийся в небо. По словам очевидцев, аэродром в Кривом Роге также весь охвачен огнём.