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Zelikman
Анджей Дуда заявил, что откроет транзитные коридоры для украинского зерна
Киев и Варшава нашли компромисс в вопросе поставок украинских товаров

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  Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нашел компромисс по вопросу поставок украинского зерна. По его словам, республика организует транзит через свою территорию в другие страны Европейского Союза.

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  "Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна. Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужно зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в них действительно нуждались. Мы поможем Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", - заявил польский лидер.

  Накануне в Люблине Владимир Зеленский наградил польских волонтеров орденами княгини Ольги II степени и орденами "За заслуги" III степени.

  "Любые вызовы на нашем общем пути - это ничто по сравнению с тем, что есть такая прочность между нашими людьми", - заявил он полякам.

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  Судя по всему, украинскому лидеру тем самым удалось растопить сердце своего темпераментного соседа, что последний всё же позволил переправлять зерно по польским дорогам, но при этом свой рынок всё же оставил для Киева закрытым. Остаётся вопрос, восстановит ли Польша поставки своего оружия на Украину, или ограничится транзитом её продуктов. Напомним, ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что администрация Зеленского больше не получит оружие от Варшавы, так как последняя займётся вооружением своей собственной армии.

#украина #политика #экономика #евросоюз #польша #товары #зерно
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