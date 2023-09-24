Stridsvagn 122 являются модифицированными вариантами немецких Leopard 2A5 с повышенной живучестью

Как сообщает американский финансово-экономический журнал «Forbes», российские дроны-камикадзе повредили два редких танка Stridsvagn 122. Данные модели являются шведской модификацией немецких танков Leopard 2A5.

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По мнению экспертов издания, данные боевые машины являются лучшими танками из всех, что имеются у Вооруженных Сил Украины. От немецкого собрата они отличаются более коротким орудием, улучшенной автоматической системой наведения, которая позволяет захватывать сразу несколько целей и переключаться между ними и более совершенной защитой. Шведская машина имеет лучшую противоминную защиту, больший размер и толщину башни танка, что делает её более защищенной, а также позволяет нарастить дополнительные комплексы динамической защиты. Повышенная защита верхней плоскости башни также помогает увеличить шансы экипажа на выживание. Однако, шведская модификация получилась тяжелее немецкого варианта, 69 тонн.

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Как сообщает «Forbes», данные танки, принадлежавшие 21-й механизированной бригаде ВСУ, стояли без дела в 16 км к западу от Сватово. Люки были откинуты, судя по всему экипаж покинул технику, так как поблизости не было украинских военных. В редакции предполагают, что танки встали после подрыва на российских минах. Через некоторое время боевые машины были повреждены двумя беспилотниками. Таким образом, российская армия старается нанести ущерб, после которого танки невозможно будет восстановить и отправить в атаку вновь.