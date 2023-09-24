По мнению кандидата в президенты США, от Украины в НАТО будет больше проблем, чем пользы

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс невыгодно для американского народа и других стран, входящих в организацию.

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По мнению политика, такой расклад накладывает дополнительные обязательства на членов блока НАТО и не даёт никаких преимуществ всему Альянсу.

"Я не думаю, что членство в НАТО отвечает нашим интересам, на мой взгляд", - заявил Рон Десантис в подкасте «The Glenn Beck Program», - “Все, что это сделало бы, это добавило бы нам больше обязательств, так что если вы добавляете больше обязательств, то какие выгоды мы получаем взамен?"

Также республиканец считает, что нельзя делать безграничные финансовые вливания в Украину, если Киев даже не пытается начать переговорный процесс с Российской Федерацией ради заключения мира. В целом Рон Десантис является сторонником мирного урегулирования украинского конфликта. Он не из тех политиков, которые отличаются любовью к России, но выступает против военной помощи Киеву.

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Ранее он назвал всё происходящее "территориальным спором между Украиной и Россией" и, по его мнению, у Соединённых Штатов нет национальных интересов в этом регионе, а значит и участвовать в этом конфликте не стоит.