Американский сенатор заявил, что США выгоден конфликт между Россией и Украиной

Американский старший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм после визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк заявил, что вложения в конфликт на Украине, является выгодной инвестицией для Соединенных Штатов.

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"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилась. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа. Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата", - заявил политик журналистам.

Естественно, говоря об отсутствии потерь среди солдат, американец имеет в виду военнослужащих армии США. Очевидно, что погибшие украинцы в этом вопросе его волнуют меньше всего. Хотя даже в этом заявлении сенатор от Каролины лукавит. На Украине погибло уже немалое количество американских солдат, как бывших военных, которые после службы решили податься в "Солдатов удачи", так и действующих, погибших в тыловых расположениях или штабах от российских ракет. К примеру в том же Артёмовске Евгений Пригожин не раз сообщал об уничтожении, сотрудниками Частной Военной Компании "Вагнер", наёмников из США.

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Однако, стоит отметить, что такие заявления только подтверждают общую политику Соединенных Штатов. Американские спецслужбы и дипломаты используют соседние страны, для решения своих задач. Когда-то это была Грузия, которая должна была развязать войну на границе с Россией. Её войска также обучали иностранные инструкторы. Теперь это Украина, которую уже много лет готовили к конфликту с Российской Федерацией, но кто будет дальше? Неужели остаются люди, которые не видят никаких аналогий между такими случаями и не понимают, к чему это всё приводит?