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Американский старший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм после визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк заявил, что вложения в конфликт на Украине, является выгодной инвестицией для Соединенных Штатов.
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"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилась. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа. Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата", - заявил политик журналистам.
Естественно, говоря об отсутствии потерь среди солдат, американец имеет в виду военнослужащих армии США. Очевидно, что погибшие украинцы в этом вопросе его волнуют меньше всего. Хотя даже в этом заявлении сенатор от Каролины лукавит. На Украине погибло уже немалое количество американских солдат, как бывших военных, которые после службы решили податься в "Солдатов удачи", так и действующих, погибших в тыловых расположениях или штабах от российских ракет. К примеру в том же Артёмовске Евгений Пригожин не раз сообщал об уничтожении, сотрудниками Частной Военной Компании "Вагнер", наёмников из США.
Однако, стоит отметить, что такие заявления только подтверждают общую политику Соединенных Штатов. Американские спецслужбы и дипломаты используют соседние страны, для решения своих задач. Когда-то это была Грузия, которая должна была развязать войну на границе с Россией. Её войска также обучали иностранные инструкторы. Теперь это Украина, которую уже много лет готовили к конфликту с Российской Федерацией, но кто будет дальше? Неужели остаются люди, которые не видят никаких аналогий между такими случаями и не понимают, к чему это всё приводит?