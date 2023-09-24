На данном борту не было никого, кто принадлежал бы к ЧВК «Вагнер», - сообщили в пресс-службе компании

В Частной Военной Компании «Вагнер» опровергли слухи, что разбившийся советско-российский тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 принадлежал организации. Как сообщают в компании, на борту данного самолёта не было ни одного сотрудника Группы Вагнера.

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Различные средства массовой информации и телеграм-каналы, в основном это проукраинские источники, начали распространять информацию, что на борту разбившегося самолёта Ил-76 находились сотрудники ЧВК «Вагнер», перебрасываемые на выполнение боевых задач в африканской республике Мали.

"В социальных сетях стали распространяются кадры из Мали, а именно из прифронтового города Гао, в окрестностях которого сегодня потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. В условиях информационного вакуума возникают слухи, что самолёт принадлежал ЧВК «Вагнер». Но это не соответствует действительности. На данном борту не было никого, кто принадлежал бы к ЧВК «Вагнер» - те, кто говорят, что кто-то из ЧВК «Вагнер» погиб при крушении, распространяют фейк", - говорится в сообщении компании.

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В настоящее время нет никаких точных данных, кому именно принадлежало судно и для каких целей использовалось.