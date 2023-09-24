По мнению американских офицеров, Россия провела работу над ошибками и изменила свою стратегию

По мнению журналистов «The Wall Street Journal», российская армия хорошо адаптируется в конфликте на Украине. Больше не допускаются ошибки, которые наблюдались в первый год противостояния.

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Как сообщают в американском издании, в 2022 году Вооруженные Силы Российской Федерации показали себя плохо подготовленными к такого рода конфликту. Наблюдалась устаревшая советская стратегия ведения боя, которая в новых реалиях является малоэффективной. Однако со временем россияне проанализировали свои ошибки и сделали необходимые выводы. Теперь они успешно противостоят украинским подразделениям, подготовленным военной машиной Североатлантического Альянса.

Источники в американской армии заявляют, что Россия перешла к истощению украинских ресурсов, делая упор на оборонительной тактике. Позволяя Вооружённым Силам Украины наступать, российская армия разбивает их на обширных минных полях и на подступах к хорошо подготовленным позициям.

"Русские теперь лучше защищают своих солдат, строя глубокие, хорошо укрепленные траншеи. Они прячут свои танки и БТР за деревьями и под камуфляжной сеткой, совершают вылазки по украинским позициям, а затем быстро отступают", - заявил командующий Военно-воздушными Силами США в Европе Джеймс Хекер.

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По мнению офицера, помимо изменений в стратегии, наблюдается рост производства различных беспилотных летательных аппаратов и другого вооружения, позволяющего эффективно уничтожать украинскую бронированную технику и личный состав.