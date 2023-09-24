Российские бойцы времени зря не теряют, короткие периоды затишья уходят на восстановление оборонительных позиций, средств связи, транспорта и минных заграждений

Как сообщает пресс-служба батальона «Восток», в момент передышки бойцы Вооруженных Сил Российской Федерации зря времени не теряют. В перерывах между сражениями приходится восстанавливать оборонительные позиции, блиндажи, средства связи, транспорт, но самым важным является обновление минных полей.

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"В разгар боёв только и успевали, что затыкать дыры: то связь выйдет из строя, то транспорт, то противодроновые средства, но главное - пострадали минные заграждения... Вся налаженная система подверглась перенагрузке - сейчас каждый спокойный день посвящён восстановлению. Не верим, что украинские формирования долго будут сидеть присмиревшими - им просто не дадут", - заявляют бойцы батальона.

По мнению ребят, командование, находящееся в зоне боевых действий, может и осознаёт бесперспективность налётов на российские окопы, но когда сверху придут указания вновь отправлять людей на штурм, украинские формирования снова пойдут в наступление. Поэтому необходимо быть всегда наготове, чтобы не дать ВСУ шанса на успех.

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Украинское командование перепробовало уже все варианты, и колоннами бронетехники, и мелкими бронегруппами, пехотными атаками с поддержкой артиллерии, пытались даже атаковать без поддержки артиллерии, надеясь застать россиян врасплох. Однако результатов это не дало. Максимум всё сводилось к тому, что артиллерия разносила в щепки все оборонительные позиции в районе и подразделения ВСУ уже не могли зацепиться за оставленные позиции.