ВСУ испробовали всевозможные тактики при наступлении на российские позиции, но не сумели достичь успеха

Как сообщают ребята из батальона «Восток», Вооруженные Силы Украины последние дни вовсе прекратили свои вылазки к позициям бойцов ДНР. Ночью была уже непривычная тишина. По словам парней, раньше такие ночи казались затишьем перед бурей, но ночной период с 22 на 23 сентября был не из их числа.

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"Вооруженные Силы Украины действительно понесли существенные потери и самое главное - они не понимают, какая тактика смогла бы принести им результат. Казалось бы - испробовано всё. Последний приём, когда ВСУ непрерывно несколько дней смешивали нас с землёй артиллерией и только потом перешли в наступление, привёл к тому, что украинские формирования сами не смогли закрепиться на позициях, с которых мы отошли, и теперь они снова под нашим контролем", - рассказали в пресс-службе батальона.

По словам опытных бойцов, парни из сороковой бригады сумели даже забраться на территории, которые были под контролем украинской армии, поставив под сомнение способность Вооруженных Сил Украины продолжать активные боевые действия.

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"Тут есть, над чем подумать. Сумеет ли он накопить силы, чтобы снова попытать военного счастья? Большой вопрос", - добавили в «Востоке».