Поражены промышленные объекты, на которых ВСУ ремонтировали, обслуживали и производили военную технику, а также пункты размещения личного состава и командования

В ночь с 22 на 23 сентября 2023 года Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ряд авиаударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Поступают сообщения о взрывах в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Как сообщается, в Днепропетровске было поражено промышленное предприятие, на котором Вооруженные Силы Украины производили, обслуживали и ремонтировали свою бронированную технику. Были зафиксированы удары по командным пунктам украинских формирований в данном регионе.

На Запорожском направлении также были уничтожены расположения с личным составом и командованием ВСУ. Всего зафиксировано порядка семи прилётов по различным населённым пунктам и объектам.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской области. В сети распространялось много информации о нанесении российской стороной ракетного удара по Белгороде-Днестровскому району. Однако, некоторые источники опровергают данную информацию.

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Вероятнее всего, российские Вооруженные Силы нанесли ответные ракетно-дроновые удары за атаку по штабу Черноморского флота в городе-герое Севастополе. Подробной информации о результатах ночной атаки пока не было.