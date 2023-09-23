The Economist: И Украина, и её западные союзники начинают понимать, что этот конфликт станет тяжёлой борьбой на истощение

Как сообщает британское издание «The Economist», страны Запада планировали, что поставки большого количества оружия, военной техники и боеприпасов, позволят Украине вернуть большую часть территорий, чтобы уверенно себя чувствовать во время мирных переговоров.

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Однако, всё пошло по совершенно другому сценарию. Несмотря на все усилия Вооруженных Сил Украины, Киев смог занять лишь 0.25% территорий, занятых Российской Федерацией, а линия боевого соприкосновения практически не изменилась. При этом, как сообщают в издании, украинские формирования истощены и несмотря на непрекращающуюся мобилизацию, людских ресурсов на ведение постоянных боевых действий не хватает. В Киеве постоянно вносят различные поправки в систему набора в армию. Периодически в списках призывников оказываются всё новые категории людей. Личный состав в войсках демотивирован из-за большого количества погибших, при отсутствии каких-либо результатов.

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"И Украина, и её западные союзники начинают понимать, что этот конфликт станет тяжёлой борьбой на истощение", — говорится в статье издания. Как считают в редакции «The Economist», ни Украина, ни её союзники не готовы к долгому и затяжному конфликту.