У преступников изъяли большое количество оружия, боеприпасов, наркотиков и оборудования для майнинга

Как сообщается, полицейские подразделения Венесуэлы взяли штурмом тюрьму Токорон, которую ранее захватила преступная группировка Трен де Арагуа. В результате спецоперации было изъято большое количество снайперских винтовок, пулемётов, автоматов, ручных гранатомётов, ракет, гранат, патронов, наркотиков, но хуже всего, у преступников имелось несколько десятков Asic-устройств.

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По сообщениям в местных средствах массовой информации, для борьбы с преступной организацией, было задействовано порядка одиннадцати тысяч сотрудников из различных полицейских и воинских формирований. По сути развернулась настоящая наступательная операция с применением вооружения и военной техники. Впрочем и состав группировки Трен де Арагуа состоял из пяти тысяч человек, а тюрьма Токорон являлась их настоящей цитаделью и штаб-квартирой. План её штурма разрабатывали больше года. Внутри тюрьмы у бандитов были бейсбольное поле, ресторан и судя по всему майнинг-отель.

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Члены организации совершали преступления не только в Венесуэле, но и за её пределами: в Колумбии, Перу, Бразилии, Эквадоре, Чили и Боливии. Во время операции по задержанию преступников, погиб один из военнослужащих, сообщили в Министерстве Внутренних Дел и Юстиции Венесуэлы.