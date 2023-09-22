Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщают в американской телекомпании NBC

Американская коммерческая телекомпания NBC(National Broadcasting Company), с отсылкой на свои источники, сообщает, что президент Джо Байдена пообещал Владимиру Зеленскому небольшую партию твердотопливных тактических баллистических ракет MGM-140A ATACMS.

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Напомним, данные боеприпасы имеют предельную дальность применения в 300 километров, что позволит украинским формированиям чаще наносить удары по российским тыловым объектам. Также ракета MGM-140A ATACMS принадлежит к типу земля-земля, что, в свою очередь, упрощает использование данных боеприпасов, ведь запускать их смогут реактивные системы залпового огня Himars. Накануне Вооруженные Силы России уничтожили ещё один украинский штурмовик - Су-25. С авиацией у Вооруженных Сил Украины есть некоторые проблемы, а для использования британских аналогов в виде ракет Storm Shadow, необходимы именно самолёты.

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В настоящий момент, официальной информации о передаче Киеву американских ракет ATACMS нет, но всё же не исключено, что украинское командование может получить данные боеприпасы. При отсутствии успехов на линии боевого соприкосновения, Соединённые Штаты Америки могут снабдить украинские формирования дальнобойными ракетами, чтобы нанести как можно больший ущерб в тыловой зоне Вооруженных Сил Российской Федерации.