По словам сербского лидера, западные страны травят Россию за те же поступки, которые они сами совершали более 20-ти лет назад

На Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций, которая проходит в Соединенных Штатах Америки, президент Сербии Александр Вучич заявил, что когда девятнадцать могущественнейших государств в мире напали на одну суверенную страну и начали её нещадно бомбить, своё деяние они оправдывали предотвращением "гуманитарной катастрофы" и при этом они даже не задействовали Совет Безопасности ООН.

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"Они, тем не менее, возмущаются когда президент России употребил те же самые фразы, оправдывая начало Специальной Военной Операции на Украине. Они забыли, что они сами тогда использовали те же самые слова. Хотел бы проинформировать, что Сербия ни на сантиметр не зашла на территорию другой страны, не угрожала существованию любой другой страны, но 24 года назад девятнадцать самых могучих стран не пожалели Сербию", - заявил сербский лидер.

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Своей речью президент Вучич с одной стороны намекнул на двойные стандарты западных государств, а с другой дал понять, что всё происходящее на сегодняшний день в мире является последствием их безрассудной политики конца 20-го и начала 21-го веков. Соединённые Штаты Америки и их союзники создали прецедент, который сделал нормальным вторжение в суверенные государства и игнорирование решений Совета Безопасности ООН.