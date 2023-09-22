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Zelikman
ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе
Атака была проведена ракеты Storm Shadow и корректировалась разведывательным БПЛА НАТО

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  Украинские формирования атаковали штаб Черноморского флота в городе герое Севастополе. Как сообщается, атаковали Вооруженные Силы Украины британскими малозаметными крылатыми ракетами "Storm Shadow".

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  По заявлению местных властей, в результате атаки пострадали шесть человек, один военнослужащий погиб. Над местом ракетного удара поднимаются столбы дыма. К штабу Черноморского флота съезжаются кареты скорой помощи. 

  "По штабу флота украинские формирования нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112", - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

  Позднее в Министерстве Обороны сообщили о возможности повторного ракетного удара со стороны украинской армии.

  "Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия. 

  На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Продолжается наращивание сил и средств", - вновь обратился к гражданам Михаил Развожаев

  В течение некоторого времени последовала попытка ещё одного авиаудара по Севастополю. Однако, на этот раз противовоздушная оборона России сумела отразить атаку. 

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  Сообщается, что атаку ракетами "Storm Shadow" координировал разведывательный беспилотник НАТО.

#россия #украина #сво #всу #нато #армия #storm shadow #ракеты #флот
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