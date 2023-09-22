Атака была проведена ракеты Storm Shadow и корректировалась разведывательным БПЛА НАТО

Украинские формирования атаковали штаб Черноморского флота в городе герое Севастополе. Как сообщается, атаковали Вооруженные Силы Украины британскими малозаметными крылатыми ракетами "Storm Shadow".

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По заявлению местных властей, в результате атаки пострадали шесть человек, один военнослужащий погиб. Над местом ракетного удара поднимаются столбы дыма. К штабу Черноморского флота съезжаются кареты скорой помощи.

"По штабу флота украинские формирования нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112", - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Позднее в Министерстве Обороны сообщили о возможности повторного ракетного удара со стороны украинской армии.

"Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия.

На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Продолжается наращивание сил и средств", - вновь обратился к гражданам Михаил Развожаев

В течение некоторого времени последовала попытка ещё одного авиаудара по Севастополю. Однако, на этот раз противовоздушная оборона России сумела отразить атаку.

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Сообщается, что атаку ракетами "Storm Shadow" координировал разведывательный беспилотник НАТО.