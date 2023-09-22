По мнению Столтенберга, Соединённым Штатам лучше сперва обеспечить безопасность Европы, а уже потом начинать конфликт с Китаем

На Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы Украины в конфликте с Российской Федерацией, Соединённые Штаты Америки смогут сконцентрироваться на Китайской Народной Республике.

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По мнению генерального секретаря НАТО, если США хотят заняться борьбой с Китаем, им для начала необходимо добиться победы Украины. При таком раскладе Штатам не нужно будет беспокоиться за безопасность в Европе и они смогут сместить свой акцент на борьбу с Китаем.

"Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины, тогда они смогут сфокусироваться на Китае и меньше опасаться за ситуацию в Европе", - заявил политический деятель.

Действительно, американские конгрессмены и чиновники не раз заявляли, что несмотря на горячую фазу конфликта на украинском театре боевых действий, основным противником Соединённых Штатов является Китай, а не Россия. После разрешения конфликта Незалежной, на очереде будет разжигание войны за Тайваньский полуостров. Это станет поводом обвинить Китай в агрессии и попытаться ослабить его влияние во всём мире.

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После начала Специальной Военной Операции западные политические деятели перестали скрывать своих намерений, касательно недалёкого будущего. Заявления генсека НАТО лишь подтверждают тот факт, что в случае поражения России, начнётся травля Китайской Народной Республики.