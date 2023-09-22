Баллистическая гиперзвуковая ракета «Фаттах» и крылатая ракета «Паве» накануне были продемонстрированы Тегераном

Накануне на военном параде Вооруженные Силы Ирана показали свои новейшие образцы ракетного вооружения: крылатую ракету «Паве», имеющую максимальную дальность поражения целей 1650 км и гиперзвуковую баллистическую ракету «Фаттах», которую, как заявлено, невозможно сбить ни одной системой противовоздушной обороны в мире.

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Несмотря на многолетние и бесчисленные санкции со стороны коллективного запада, Иран сумел опередить в сфере вооружений большинство стран. Ранее Тегеран удивил мировое сообщество своими беспилотными летательными аппаратами «Shahed-136», которыми по сей день наносятся удары по военной инфраструктуре Украины.

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Теперь весь мир увидел иранские гиперзвуковые баллистические ракеты. Данный тип вооружения до сих пор только находится в разработке у большинства государств. Те же Соединённые Штаты Америки пока не могут похвастаться завершением работ над своей перспективной крылатой ракетой AGM-183A ARRW, которая должна будет стать аналогом российскому «Кинжалу». В настоящий момент гиперзвуковым оружием обладает лишь несколько государств: Китайская Народная Республика, Российская Федерация и Исламская Республика Иран.