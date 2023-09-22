По мнению журналистов The Politico, Варшава набирает баллы среди избирателей за счёт твердой позиции в вопросе украинского зерна

По мнению журналистов из американской медиа-организации в политической области «The Politico», польские власти приносят Украину в жертву, ради победы на предстоящих выборах.

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Польша начала проводить жёсткую риторику в отношении Киева, хоть и не безосновательно. Дело в том, что польская сельскохозяйственная инфраструктура никак не может конкурировать с украинской. Об этом уже заявлял министр сельского хозяйства Роберт Телюс.

"Польское сельское хозяйство никогда не превзойдет украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совершенно другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько строга", - заявил политик.

В результате этого, попадающая в Европейский Союз продукция из Украины снижает стоимость на рынке и вытесняет польские сельскохозяйственные товары. В результате борьба за благополучие "польского фермера" стала основной фишкой предвыборной гонки действующих властей. Страна начала блокировать поставки украинского зерна и некоторых других продуктов, не давая тем самым обанкротиться своим фермерам и земледельцам. Помимо этого, сельское хозяйство является одним из основных отраслей страны. Из-за блокировки зерна Киев даже подал в суд на своих соседей. В связи со всеми событиями вокруг этой ситуации, в Польше даже заявили о прекращении поставок оружия на Украину.

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Однако, есть подозрения, что после выборов власти Польши вновь вернуться к дружеским отношениям с Киевом. Пока же имеются слухи о готовности администрации Зеленского выполнить все условия, выдвинутые Варшавой и забрать своё заявление из ВТО.