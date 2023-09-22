Общие вычислительные мощности Kaspa превысили 24 Ph в секунду

Общие вычислительные мощности сети Kaspa на алгоритме kHeavyHash превысили 24 Ph в секунду и судя по всему, это далеко не предел. Производители майнерского оборудования постоянно усовершенствуют свою продукцию для данного алгоритма.

реклама

В сети появилась информация о новом продукте для майнинга Kaspa Wind Miner K9. Данный Asic, потребляя всё те же 3400 W с розетки, что и аналогичные модели с меньшим хешрейтом, выдаёт в районе одиннадцати Th в секунду и является на сегодняшний день самым прибыльным майнинг-устройством. Согласно майнинг-калькуляторам, на 22 сентября 2023 года такое устройство показывает доходность в районе 300 долларов в сутки без учёта расходов на электроэнергию. В то же время, окупаемость самых бюджетных моделей Asic-майнеров IceRiver KS0 вновь превысила 9 месяцев в моменте.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Майнеры считают, что дальнейший рост сложности сети Kaspa неминуем. По мнению опытных шахтёров, учитывая такой резкий скачок в производстве всё более мощных Asic-устройств, не исключено, что компании через некоторое время сумеют выпустить майнеры с мощностью в 30 или 50 Th в секунду, что сразу же выведет сложность сети на новый уровень. Также многие надеются, что вместе со сложностью вырастет и курс самой криптовалюты.