Из-за неизвестного сбоя 20 автомобилей съехались на одну точку и заблокировали автомобильное движение

Как сообщается, в штате Техас два десятка беспилотных такси Chevrolet Bolt от компании Cruise съехались в одну точку из-за неизвестного сбоя и перекрыли дорожное движение. Митинг роботов прошёл на одном из перекрёстков в Остине.

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В сети уже опубликовано большое количество видеороликов и фотографий от очевидцев. Беспилотные автомобили начали выезжать на встречную полосу, заблокировав движение на перекрёстке. На место "несанкционированного митинга киборгов" прибыли сотрудники и представители компании, чтобы восстановить движение автотранспорта. В настоящее время неизвестно, что именно послужило причиной сбоя. В компании предполагают, что ситуация возникла из-за пешеходного движения.

"Пешеходное и транспортное движение на улице было интенсивным", - сообщил представитель компании Cruise в интервью The Drive, - "Наши автомобили в первую очередь созданы с учетом приоритета безопасности, включая осторожность в отношении пешеходов."

Судя по всему, таксисты-киборги собрались на акции протеста против большого количества пешеходов на улицах.

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"Cruise постоянно контролирует свой автопарк, и в воскресенье утром мы были предупреждены о скоплении людей. Мы смогли решить эту проблему, и все транспортные средства покинули этот район самостоятельно. Приносим извинения за возможные неудобства", - сообщили в компании.