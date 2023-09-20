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Zelikman
Вячеслав Володин разъяснил, что произошло на территории Нагорного Карабаха
По словам российского политика, Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана и с юридической точки зрения Баку действовал на своей территории

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  Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и член Совета Безопасности России Вячеслав Володин разъяснил, что произошло на территории Нагорного Карабаха.

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  В сети начали распространяться претензии к российской стороне, что она не вмешалась в боевые действия и не отразила атаку со стороны Азербайджана. Многие, прочитав подобные публикации в сети, начинают задаваться вопросом: "Действительно, почему Россия не вмешалась?!". По этой причине в правительстве решили разъяснить, в чем дело.

  "Год назад, в октябре 2022 года, в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года. Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР", - сообщил Вячеслав Володин.

  Грубо говоря, Никол Пашинян сам признал, что территория Нагорного Карабаха целиком и полностью принадлежит Азербайджану и никаких споров больше по этому поводу быть не может. 

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  "Затем в мае 2023 года в Брюсселе это было повторно подтверждено на ещё одном саммите под эгидой Евросоюза, где территории двух стран были обозначены с точностью до квадратного километра. Исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана", - добавил политический деятель.

#россия #армия #оружие #конфликт #армения #азербайджан #нагорный карабах #кавказ
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