Ранее Соединенные Штаты Америки также заявили о поставке партии из 190 бронемашин того же типа. В НАТО не перестают делать упор на преодоление минных полей

Как было заявлено на встрече представителей Министерств Обороны стран Североатлантического Альянса, Вооруженные Силы Украины получат от Федеративной Республики Германии 200 инженерных колёсных броневых машин с усиленной противоминной защитой (MRAP).

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"Обширными минными полями, установленными российскими войсками, займутся 200 инженерных машин типа MRAP, поставляемых Германией. ФРГ подтверждает свою непоколебимую поддержку Украины и обещает быструю доставку оборудования", - говорится в сообщении.

В блоке НАТО серьёзно озадачены вопросом преодоления российских минных заграждений. Немалая часть потерь приходится именно на минные поля, что собственно объясняет стремление Альянса снабдить украинские формирования необходимым для их преодоления оборудованием. Ранее уже сообщалось об американских поставках бронемашин такого типа, но также не было конкретной информации, какие конкретно модели готовит Вашингтон для отправки на Украину.

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Эксперты считают, что Германия может отправить Киеву боевые машины на базе бронетранспортёра Fuchs 1A8. Разработка данной модели проходила в период военной операции в Афганистане. Однако, окончательно ясно, что поставят Вооруженным Силам Украины союзники, мы узнаем лишь позже.