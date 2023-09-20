Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников критиковал данные самолёты и не хотел брать их на вооружение

По данным французского агентства «Intelligence Online», Франция и Украина ведут переговоры касательно передачи Вооруженным Силам Украины французских истребителей Dassault «Mirage-2000».

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Сообщается, что Париж может передать небольшое количество летательных аппаратов из собственных Военно-воздушных Сил, однако, на сегодняшний день всё это лишь на уровне слухов и сообщений от анонимных источников. Всё же стоит учитывать, что Франция собирается выкупить 40 истребителей «Mirage-2000-9» у Объединенных Арабских Эмиратов, и возможно, такое количество самолётов в перспективе сможет получить Киев.

Однако, как быть с заявлениями, сделанными бывшим министром обороны Украины, который ранее раскритиковал французские истребители.

"Вооруженные Силы Российской Федерации на Су-35 „видят“ более чем на 200 км, могут поражать воздушные цели на расстоянии более 140 км. У Mirage 2000 такие же показатели, как у МиГ-29. Мы с удовольствием будем иметь любые авиаплатформы, но основной боевой самолет должен быть более современным", - заявлял Алексей Резников, дав понять, что Киеву такие истребители не нужны.

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Взятие на вооружение данных истребителей после таких заявлений было бы странным решением, будь до сегодняшнего дня на месте министра обороны Украины Алексей Резников. Администрация Зеленского уже долгое время выпрашивает у западных стран поставки американских истребителей F-16 «Fighting Falcon» и в настоящее время, как заявляют власти Украины, пилоты проходят обучение на данные боевые машины.