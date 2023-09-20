В Вооруженных Силах Украины предлагают попробовать сразиться по-настоящему

В сети появился новый украинский агитационный ролик, призывающий вступать в Вооруженные Силы Украины подростков-геймеров. По мнению авторов ролика, ребятам пора играть во взрослые игры.

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Не так давно в интернете появилось видео, где призывали вступить в Вооруженные Силы Украины девушек, что перекликалось с новым законом на Украины, по призыву в армию девушек-медиков. На этот раз украинское Министерство Обороны начало агитировать идти на службу подростков-геймеров. Видео можно посмотреть по ссылке: https://t.me/c/1721466008/29924

На видео чередуются кадры с компьютерной игры и видеоматериалы с реальных боевых действий: десантирование пехоты, огонь из градов, стрельба из противотанковых ракетных комплексов, атаки танков и вертолётов. По мнению пропагандистов, данный видеоролик должен вдохновить молодёжь сменить клавиатуру и мышь, на автомат и две гранаты.

"Ты уже не ребёнок. Игры кончились. Вступай в ВСУ", - говорится в конце ролика.

Накануне, бывший советник офиса президента Алексей Арестович поднял ряд важных для Украины вопросов в своём телеграм-канале.

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"Страшная дилемма: выпускать мужчин из страны или нет?.. Потому и страшная, что за ней стоит страшный вопрос: - А сколько из них вернуться по повестке обратно?.. А за этим страшным вопросом стоит по-настоящему страшный вопрос: - А что же это мы за страну построили, что не уверены в том, сколько людей ее вернуться защищать?.. И вот в этом вопросе все-то и дело", - пишет политический деятель, говоря о мобилизации в стране.