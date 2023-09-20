28-летний пилот посадил военный вертолёт Ми-8 на подконтрольной Киеву территории, в результате чего погибли двое его сослуживцев

Сотрудники Частной Военной Компании "Вагнер" прокомментировали поступок российского пилота-предателя Максима Кузьминова, посадившего военный вертолёт Ми-8 на подконтрольной украинскими войсками территории.

реклама

Ранее, 28-летний Максим Кузьминов, находясь за штурвалом многоцелевого вертолёта Ми-8, посадил летательный аппарат на территории аэродрома Полтава Харьковской области. В результате, помимо потери техники, погибли двое военнослужащих, находившихся на борту вертолёта вместе с предателем. Как сообщается, за своё предательство лётчик получил денежное вознаграждение и убежище.

По словам бойцов ЧВК "Вагнер", такие персонажи будут изгоями с обеих сторон. Никто и никогда не будет относится к ним с уважением, ни со стороны России, ни со стороны Украины.

"Тебя никогда там не будут считать за своего. И никогда не будут считать за равного. Может, вслух это не озвучат, похлопают по плечу, дадут денег, позовут на Ютуб. Но ты навсегда останешься там для всех человеком второго сорта. Особенно для военных.", - говорится в пресс-службе компании.

В Группе Вагнера считают, что даже военные противоборствующей нам стороны, чьи товарищи и соратники погибали при встрече с командиром компании "Девятым" или более известным как "Вагнер", однозначно имеют больше уважения к нему, нежели к какому-то предателю, который продал свою Родину и товарищей за деньги.

Дмитрий Уткин "Вагнер", погиб на борту Бизнес-джета Embraer-135, разбившегося в Тверской области. Герой России Дмитрий Уткин ушел из жизни как непобеждённый воин и командир, а как сложится жизнь предателя Кузьминова и как она закончится?

История уже знает одного похожего персонажа - Виктор Иванович Беленко, такой же лётчик-предатель, приземливший в Японии наисовременнейший перехватчик МиГ-25П. Поначалу у предателя был период жизни знаменитости в Соединенных Штатах Америки, его приглашали на различные телепередачи, журналисты брали у него интервью, о нём писали в газетах, у него были деньги, он женился. Спустя небольшое количество времени, всё это улетучилось, он стал неинтересен публике, его больше никуда не приглашали, деньги ему не платили, а весь гонорар за предательство быстро закончился. После этого от него ушла жена, забрав дом и детей, он начал много пить и сегодня доживает свои дни в пьянстве, бедности и без Родины, а из воспоминаний о нём останется только клеймо «Предатель».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Стоит понимать, что Беленко угнал на тот момент новейшую разработку, за которую иностранные спецслужбы отдали бы всё, что угодно. МиГ-25П был секретной разработкой, и хищение данного образца стало настоящей катастрофой для целого государства. В свою очередь, Ми-8 не имеет никакой значимости для западных стран, такие же вертолёты уже были на вооружении многих стран на постсоветском пространстве, и судьба Максима Кузьминова не будет иметь даже того самого "золотого периода", как у предателя Беленко, но клеймо до конца жизни и даже после смерти, останется точно такое же - «Предатель».