Украинское руководство делает упор на удары по мирным городам и посёлкам

Как сообщается, накануне танк Вооруженных Сил Украины выдвинулся в сторону российской государственной границы и нанёс удар по одному из пунктов автомобильного пропуска, затем покинули позицию и скрылся в лесополосе.

реклама

Предположительно, обстрел был произведён танком Т-80 украинских формирований. По имеющимся данным, в результате попадания по пропускному пункту «Погар» в Брянской области пострадавших и разрушений нет. Сам объект находится в 800 метрах от украинской границы, поэтому танку удалось оперативно выкатиться на огневой рубеж, выстрелить 125-милиметровым снарядом и откатиться обратно. Также стоит напомнить, что танки модели Т-80 имеют единую газотурбинную силовую установку и являются одними из самых тихоходных танков, за счет чего атаковавший пост танк ВСУ сумел не выдать своих позиций раньше времени.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Последнее время украинские формирования всё интенсивнее наносят удары по мирным городам и посёлкам. В основном речь идёт об артиллерии, дронах-камикадзе, ударных беспилотных летательных аппаратах и так далее. С военной точки зрения, они не имеют никакого смысла, являясь скорее террористическими акциями, так как направлены исключительно на мирных жителей. Ранее украинские офицеры уже признавали, что такие акции призваны поднять боевой дух украинского народа, показать, что ВСУ бьют по российским городам, и вселить панику в российских граждан.