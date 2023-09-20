Одна из причин, по которой администрация Зеленского требует дальнобойные ракеты TAURUS KEPD 350/150

Почему же для Вооруженных Сил Украины так важны дальнобойные ракеты для истребителей и бомбардировщиков? Речь идёт о таких ракетах как британские «Storm Shadow» и немецкие «TAURUS KEPD 350/150».

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Оружие данного типа позволяет наносить удары не подлетая слишком близко к российским средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Одним из самых неприятных комплексов РЭБ для украинских пилотов являются «Красухи». Данные боевые машины могут полностью подавить бортовую электронику противоборствующей авиации. Боевые самолёты не могут продолжать выполнение боевых задач, так как выходят из строя система навигации, система наведения и другие приборы. Даже обратно на базу пилотам приходится лететь, ориентируясь на ландшафт. «Красуха» может подавлять авиацию на расстоянии до 150 км.

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Поэтому Киев постоянно требует поставки иностранных ракет, которые могут поражать цели на большом расстоянии, «Storm Shadow», к примеру, может поразить цель на 290 км, а немецкие «TAURUS KEPD 350/150», стоимостью в один миллион долларов за ракету, пролетают до 500 км. В Федеративной Республике Германия до сих пор не приняли окончательного решения по вопросу поставок дальнобойных ракет Украине.