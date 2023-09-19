Эвакуационные машины вывозят выживших таким образом, чтобы не пересечься новыми группами бойцов

Бойцы батальона «Восток» за последние недели взяли в плен несколько групп украинских военнослужащих. Изучив всю информацию, полученную у разных солдат Вооруженных Сил Украины, ребята с «Востока» пришли к выводам, что украинское командование перед атаками не даёт никакой дополнительной информации о предстоящем походе, причем не просто так.

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Все пленные рассказывают одно и то же, что их просто забрасывали на место, где им предстояло вести боевые действия, не давая никакой информации о противоборствующей стороне. Не ставились никакие задачи, принцип был в том, чтобы доставить солдат к линии боевого соприкосновения и отправить в сторону российских сил.

"И когда они высыпались из бронемашины и попадали под наш огонь - они не понимали своих дальнейших задач, не понимали местности, из-за чего часто путали направление движения, или бродили группами по полям, не понимая, куда идти", - рассказали в батальоне «Восток».

По заявлянию в пресс-службе, при эвакуации выживших бойцов, украинские бронемашины вывозили раненых таким образом, чтобы не пересечься со следующей группой наступления, иначе выжившие из первой группы, поделились бы своими паническими настроениями с остальными.

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"А когда за ними приезжала "эвакуация", их вывозили так, чтобы они ни в коем случае не пересеклись и не смогли передать свои панические настроения тем, кому ещё предстояло идти в бой. У нас есть материалы, снятые с воздуха, на которых видно, как по лесополосам до сих пор валяются брошенные тела солдат ВСУ вместе с оружием и экипировкой. Всё это вместе очень красноречиво говорит нам о ценности жизни сражающегося украинца", - говорится в сообщении.