В ходе диалога, главные герои видеоролика обсуждают полное освобождение Киева и Одессы

В сети появился новый агитационный видеоролик, призывающий записываться в Вооруженные Силы Российской Федерации и "выбрать себе город", в который можно будет переехать после окончания Специальной Военной Операции и освобождения всех территорий.

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Примечательно то, что в ходе диалога между двумя героями видеоролика, речь идёт об освобождении таких городов, как Киев и Одесса. В настоящее время в России нет четкого понимания, до каких границ планируется освобождение Украины, предполагается ли дойти до польской границы или речь идёт о территориях до Днепра, а может, планируется полное освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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В отличие от российской стороны, администрация Зеленского выставила четкие цели - возвращение территорий вплоть до границ 1991, но у таких четких задач есть и минусы. Если власти России могут в случае чего пересмотреть свои планы и пойти на некие компромиссы, то Киев пообещал своему народу чуть-ли не возвращение Крыма, что весьма сложнореализуемая задача, это признают и западные политики. Вдобавок Зеленский закрепил захват Крымского полуострова уже и на законодательном уровне.