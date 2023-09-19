Одна из требовательнейших компьютерных игр завелась на Nubia Red Magic 7S Pro с 18 гигабайтами оперативной памяти

Энтузиаст сумел завести на геймерском смартфоне Nubia Red Magic 7S Pro с 18 гигабайтами оперативной памяти игру Cyberpunk 2077. Для этого он использовал эмулятор Box64Droid, причем игра запустилась без багов, вылетов и с хорошей прорисовкой графики. Однако производительности хватило лишь на неиграбельные пять кадров в секунду.

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Накануне на своей очередной презентации компания Apple показала новую линейку смартфонов iPhone 15, в которой флагманские модели получили новейшие, мощные процессоры Apple A17 Pro. Как заявляет производитель, смартфоны с данным процессором будут иметь аппаратную поддержку трассировки лучей и ближайшие годы на iOS будут перенесено множество популярных игр по типу: Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Assassin’s Creed Mirage и The Division: Resurgence.

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Пользователи смартфонов сумеют без труда запускать данные проекты прямо на своих девайсах, но для этого им понадобятся дополнительные аксессуары, к примеру, тот же геймпад. Будут ли двигаться в этом направлении производители андроид-смартфонов, покажет время, но в ближайшее время будет любопытно посмотреть реализацию переноса современных требовательных компьютерных игр на карманный девайс от Apple.