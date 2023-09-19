Крылатыми ракетами и дронами-камикадзе было уничтожены склады с ракетами Storm Shadow, боеприпасами с обеднённым ураном и другие объекты

В ночь с 18 на 19 сентября 2023 года, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Применялось как высокоточное оружие, так и дроны-камикадзе.

реклама

Воздушная тревога этой ночью звучала на территориях Одесской, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Львовской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Ивано-Франковской и Ровненской областях Украины, а также над подконтрольными Киеву частями Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Взрывы прогремели во Львове, Одессе, Кривом Роге, Харькове и Хмельницкой области. Мэр Львова сообщил о пожаре на промышленном складе.

Сообщается, что Российская Армия уничтожила несколько складов хранения британских крылатых ракет «Storm Shadow» и боеприпасов с обеднённым ураном. Также в ходе ночной атаки были поражены центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных Сил Украины. Как сообщается, Министерством Обороны Российской Федерации, все намеченные цели были достигнуты.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Судя по всему, данная работа была проведена в ответ за удары по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе, расположенному на берегу города Севастополь. На территории завода были повреждены подводная лодка и корабль, принадлежащие Черноморскому Флоту.