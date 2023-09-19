Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера сообщил, что тысяча музыкантов будут обучать местных силовиков и участвовать в боевых операциях

В интервью журналистам американского издания «The Washington Post» президент Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанж Туадера заявил, что по договорённости с властями Российской Федерации, в стране останутся подразделения частной военной компании "Вагнер" для обеспечения безопасности в регионе в трудный момент.

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Речь идёт о контингенте примерно в одну тысячу человек. По заявлению Фостен-Аршанжа Туадера, сотрудники компании выполняют сразу несколько задач в африканской республике. "Личный состав ЧВК «Вагнер», который исполняет роль инструкторов, помимо инструкторской деятельности принимает участие в боевых операциях и останется в стране", - сообщил президент Центральноафриканской Республики.

То есть, "Музыканты" не только занимаются обучением личного состава Вооруженных Сил ЦАР, но и выходят с ними на патрулирования и отправляются на выполнение боевых задач. Накануне малийские боевики «Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая является филиалом Аль-Каиды (запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация) в Исламском Сахеле и Магрибе, обвинили "Музыкантов" в особой жесткости по отношении к ним.

Бойцы Группы Вагнера начинают вселять ужас в сердца террористов и неудивительно, что лидеры африканских стран не хотят расторгать контракты со столь эффективным и боеспособным подразделением.