Забор протяженностью 172 километра будет оснащен 4500 камерами видеонаблюдения, тепловизорами и датчиками движения

Власти Польши анонсировали строительство нового забора на границе с Республикой Беларусь. Планируется возвести ограждение вдоль реки Буг, протяженностью в 172 километра. Также проект предусматривает установку 4.5 тысяч видеокамер, датчиков движения и тепловизоров, что будет стоить немалых средств для польского государства.

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В последние месяцы, после переезда Частной Военной Компании "Вагнер" на территорию Братской Республики, власти Польши, Литвы, Латвии и Эстонии всерьёз озадачены укреплением своей государственной границы. Ранее время от времени пресекались попытки незаконно пересечь межгосударственные границы мигрантами из Республики Беларусь, однако к дополнительным заборам и размещению военного контингента Польша не прибегала. Для демонстрации готовности отразить атаку Группы Вагнера Польша проводила военный парад, периодически передислоцировала войска вдоль границ с Беларусью. Страны Балтии начали чаще проводить военные учения. В Эстонии и вовсе открыто заявили, что их спецназ беспощадно уничтожит весь "Вагнер" при необходимости. В общем, "Музыканты" пощекотали нервы соседям Беларуси.

Окончательное решение по строительству нового забора будет принято на референдуме в октябре.