Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Мали, Буркина-Фасо и Нигер заключили пакт о коллективной обороне и взаимной помощи
Во всех трёх государствах ранее произошли военные перевороты

реклама

  В социальных сетях и мессенджерах распространяется заявление главы переходного периода республики Мали полковника Ассими Гоита. В заявлении говорится, что лидер африканской республики подписал пакт о коллективной обороне и взаимной помощи с Буркина-Фасо и Нигера.

реклама

  "Сегодня я подписал хартию с главами государств Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо нашего населения", – написал лидер республики Мали Ассими Гоита в социальной сети «X»(Бывший Twitter).

  Как известно, действующие предводители, во всех трёх республиках, пришли путём вооруженного переворота. В 2020 году смена власти произошла в республике Мали, затем уже в 2022 году вооруженный переворот произошёл в Буркина-Фасо, а 26 июля 2023 года бывшего президента Нигера Мохамеда Базума взяла под стражу собственная гвардия, и в результате этого к власти пришел Абдурахман Тчиани.

  На переворот в Нигере отреагировало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), пригрозив ввести свои войска на территорию республики, если мятежники не вернут к власти бывшего президента республики. Новое правительство отказалось выполнять условия, поддержку ему оказали в ряде соседних государств, заявив, что в случае агрессии со стороны ЭКОВАС, отправят свои войска на защиту братского народа Нигера. В результате конфликт в настоящее время заморожен.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#нигер #африка #конфликт #эковас #мали #оборона #буркина-фасо #пакт
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
Михаил Подоляк: массовые экстрадиции беженцев на Украину невозможны
Американские ВВС возобновили проведение операций с базы дронов в Нигере
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
15
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
9
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
The Telegraph: Настроения на Украине ухудшаются из-за долгого конфликта
+
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
7
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
14
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
4

Популярные статьи

США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
14
ТОП-15 мифов о ноутбуках
101
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
15
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
249
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
53
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
24
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

RadeoForce
18:48
"...Нах,,я ты кидаешь это дебила? Он на всю голову больной..." это сценический образ, на стримах он невидию советует налево и направо. Но какая разница? Думаешь, что из-за него бздылысэс комплексует ...
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
Мираж
18:47
так это не его народ, ему плевать на украинцев, его народ в израиле
Зеленский заявил, что не готов сдать территории ради установления мира на Украине
Marc Crass
18:47
"вчера это стоило 50! - Инфляция!"
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
ultrauma
18:44
А помните 2500к за 6999р ??? И супер платы за 3000р . Мы тогда похоже горя не знали . И вот это барахло типа 2500к до сих пор все тащит . Только видяхи меняй . Залман Перформа и Айс Хаммер 4500 это бы...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
SkyMaXX
18:42
Абсолютно согласен. Дело в том, что модернизация Ка-52 была начата после сирийского опыта военных действий. Но эти военные действия и близко не дотягивают до сложностей военных действий на Украине, ...
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
Мираж
18:42
Чего не было такого?
Хранилища снарядов с обеднённым ураном уничтожены на Украине в результате массированного ракетного удара ВС РФ
Лев корл
18:42
Дык отопления в Польше не будет больше, топить банально нечем - лепешками коровьими будут печки топить А каустическая сода используется как добавка в теплоноситель в отопительных и других теплообменны...
Bloomberg: 12-й пакет санкции ЕС в отношении России может быть представлен в середине октября
Мираж
18:41
Хохоловатник, те кто столько зарабатывают на этой помойке комменты не пишут. Рулька иди подрумянься где нибудь.
Автомобили в России продолжат дорожать даже в случае укрепления рубля
Лев корл
18:38
ВАУ!!! Класс!!!! А то я уже соскучился, давно не было нового релиза санкций))))))))))))))
Bloomberg: 12-й пакет санкции ЕС в отношении России может быть представлен в середине октября
Obscury
18:37
"но ручной журналист с заранее одобренными Офисом президента Украины вопросами потому и ручной, что неудобных вопросов никогда не задаст." Ой, чья бы корова мычала. Сколько откровенных вопросов Путину...
Зеленский заявил о намерении ВСУ «прорвать» российскую линию обороны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем