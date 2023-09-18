Во всех трёх государствах ранее произошли военные перевороты

В социальных сетях и мессенджерах распространяется заявление главы переходного периода республики Мали полковника Ассими Гоита. В заявлении говорится, что лидер африканской республики подписал пакт о коллективной обороне и взаимной помощи с Буркина-Фасо и Нигера.

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"Сегодня я подписал хартию с главами государств Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо нашего населения", – написал лидер республики Мали Ассими Гоита в социальной сети «X»(Бывший Twitter).

Как известно, действующие предводители, во всех трёх республиках, пришли путём вооруженного переворота. В 2020 году смена власти произошла в республике Мали, затем уже в 2022 году вооруженный переворот произошёл в Буркина-Фасо, а 26 июля 2023 года бывшего президента Нигера Мохамеда Базума взяла под стражу собственная гвардия, и в результате этого к власти пришел Абдурахман Тчиани.

На переворот в Нигере отреагировало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), пригрозив ввести свои войска на территорию республики, если мятежники не вернут к власти бывшего президента республики. Новое правительство отказалось выполнять условия, поддержку ему оказали в ряде соседних государств, заявив, что в случае агрессии со стороны ЭКОВАС, отправят свои войска на защиту братского народа Нигера. В результате конфликт в настоящее время заморожен.