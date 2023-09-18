В связи с нестабильностью на валютном рынке, импортёры поднимают цены на свои товары

Обстановка на валютном рынке выстраивается весьма неоднозначная. Очевидно, что российские регуляторы не хотят допустить падения отечественной валюты к отметке в 100 рублей за американский доллар и всячески стараются поддержать стабильность рубля, но и добиться серьёзного укрепления не получается.

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Накануне Центральный Банк Российской Федерации повысил процентную ставку на 100 базисных пунктов, подняв её на 13%. Однако, существенного результата это не дало. В целом у властей еще есть инструменты для влияния на валютный рынок, но они не спешат ими воспользоваться.

В этот период неопределённости с курсами доллара и евро, отечественные ритейлеры просто придерживаются своей рабочей стратегии и продолжают поднимать цены на импортные товары, в том числе и видеоадаптеры.

За последние недели цена на флагманскую Nvidia GeForce RTX 4090 выросла более чем на 6 тысяч рублей.

Ранее данную модель от вендора KFA2 можно было приобрести в районе 186 тысяч рублей, уже сегодня самое доступное решение оценивается почти в 193 тысяч рублей.

Такая же картина и с младшими флагманами в виде Nvidia GeForce RTX 4080.

Видеокарту Palit RTX 4080 GamingPro ранее можно было приобрести в районе 131 тысячи рублей, сегодня же вариант от Palit стоит свыше 140 тысяч, а самое доступное решение от Gigabyte обойдётся уже 139290 рублей.

Стоит отметить, что на данную ситуацию уже не влияют майнеры и криптовалютный рынок. В настоящее время, если верить майнинг-калькуляторам, все майнинг-проекты показывают отрицательную прибыльность либо доходы на уровне расходов за электроэнергию.