По имеющимся данным, посёлок до сих пор находится в серой зоне, где идут тяжелые бои

Как сообщают в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины, за населённый пункт Клещеевка до сих пор идут тяжелые бои. О полном захвате села под контроль речи не было, что намекает на преждевременные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

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Ранее в своём вечернем видеообращении лидер Незалежной поблагодарил украинские подразделения за взятие населённого пункта Клещеевка. Судя по всему, Зеленский отталкивался от видеозаписи, сделанной украинскими формированиями с данного участка, по крайней мере, так заявлялось бойцами на видео. Однако, на утро 18 сентября в пресс-службе Министерстве Обороны Украины заявили, что за посёлок пока только идут тяжелые бои.

"Силы обороны продолжают штурмовые работы в Клещеевском районе Донецкой области, причиняя Вооруженным Силам Российской Федерации значительные потери в живой силе и технике и укрепляясь на достигнутых границах", - говорится в сообщении.

О продолжении тяжелых боёв в посёлке сообщает и ряд пророссийских телеграм-каналов. Ранее российские военные корреспонденты сообщали, что Вооруженные Силы РФ отошли от посёлка, так как в нём больше не осталось надёжных укрытий и попросту не за что зацепиться, но не удаётся закрепиться на руинах и Вооруженными Силам Украины. Судя по всему, в настоящее время посёлок продолжает находиться в серой зоне, что также противоречит заявлениям Владимира Зеленского.