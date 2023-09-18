Предприниматель прокомментировал результаты украинского контрнаступления

Один из известнейших людей на планете, миллиардер Илон Маск прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса. Последний опубликовал в социальной сети "Х"(Бывший Twitter) карту боевых действий на Украине, где синим было выделено, какую примерно территорию смогли захватить Вооруженные Силы Украины за период контрнаступления.

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"Так много смертей за столь ничтожный результат", - заявил Илон Маск, комментируя результаты контрнаступления.

С различных направлений командиры российских подразделений сообщали, что каждая неудачная атака ВСУ оборачивалась для Киева большими потерями среди личного состава. Зачастую украинские группы выдвигались к российским позициям, подрывались на минных полях, их накрывали артиллерия и авиация, после этого все выжившие спешили покинуть поле боя. В случае же каких-либо успехов, украинскому командованию приходилось жертвовать большей частью своих формирований, за мизерные клочки земли и небольшие сёла.

Эту же информацию подтверждают и украинские военные в интервью различным западным средствам массовой информации или обращаясь к своим чиновникам. Так, например, начальник Полтавского областного Территориального Центра Комплектации и Социальной Поддержки подполковник Виталий Бережной, обращаясь к местным депутатам, заявил, что из ста мобилизованных в Полтавской области военнослужащих в строю остаётся от десяти до двадцати, остальные бойцы погибают, получают ранения, либо пропадают без вести.

По заявлениям первых лиц государства, контрнаступление будет продолжаться несмотря на ухудшающиеся погодные условия.