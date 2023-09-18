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Der Spiegel: Российская армия превратила фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире
Эксперты считают, что минные поля, покрытые снежной пеленой, вынудят ВСУ остановить контрнаступление

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  Как сообщают журналисты немецкого издания "Der Spiegel", в настоящий момент Украина является самой заминированной страной в мире. Подготовленная Россией линия обороны представляет из себя бескрайние минные поля вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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  Пообщавшись с украинскими военнослужащими сапёрной группы корреспонденты узнали, что зачастую без их предварительной работы, контрнаступательные действия попросту невозможны на некоторых участках. При этом сапёрные подразделения периодически попадают под огонь артиллерии и авиации.

  "Дождь сильно усложнит нашу работу. Грязь ограничит маневренность, логистических маршрутов и так мало, а тут вариантов будет еще меньше. Возможности для использования бронетехники уменьшатся", - сообщил один из украинских бойцов.

  По мнению экспертов, с наступлением зимних холодов и выпадением снега, украинское контрнаступление может и вовсе остановиться. Заниматься разминированием российских оборонительных полей, когда они покрыты снежной пеленой, будет невозможно.

  Сразу вспоминается сделанное ранее заявление начальника главного управления разведки Министерства Обороны Украины Кирилла Буданова. В своём обращении военачальник заявил, что ВСУ будут продолжать контрнаступление несмотря ни на что.

   "В холод, сырость и грязь бороться сложнее. Но боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжено", - говорит Кирилл Буданов.

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#россия #украина #сво #всу #техника #контрнаступление #оружие #гур #минные поля
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