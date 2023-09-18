По словам политика, возможности договориться были. В случае мирного признания независимости Донбасса и Крыма частью России, Украина сохранила бы больше территорий и никто бы не погиб

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил в интервью телевизионному каналу NBC, что власти Украины могли бы избежать российской Специальной Военной Операции и сохранить больше территорий, чем они имеют сейчас, если бы администрация Зеленского признала независимость Донбасса и Крым как часть Российской Федерации.

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"Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе. Можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб", - добавил политический деятель.

Ранее экс-президент США заявлял, что при его правлении этой ситуации не случилось бы вовсе и что он смог бы сохранять мир на протяжении всего своего президентского срока. Действительно, те четыре года, которые Дональд Трамп находился на посту президента, Соединённые Штаты не вторглись ни в одну страну мира и не развязывали войн. Откровенно говоря, ни один из его предшественников за последние десятилетия не может похвастаться таким результатом. При Трампе определённо было очень спокойное время.

Более того, бывший глава Белого дома уверяет, что в случае избрания его вновь на пост президента, он сумеет завершить этот затянувшийся конфликт в течение одного-двух дней.