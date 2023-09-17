Ссылаясь на свои источники, об этом сообщило британское издание The Financial Times

Британское и международное деловое издание «The Financial Times» сообщило, что администрация Байдена решила отменить выступление президента Украины Владимира Зеленского перед конгрессом Соединённых Штатов Америки.

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В Вашингтоне пройдёт плановая встреча между лидерами США и Украины, однако, выступить на этот раз в американском конгрессе у Зеленского не получится, вместо этого ему разрешат встретиться с небольшой группой конгрессменов из демократической партии. Напомним, ранее в ноябре 2022 года первое лицо Украины уже выступало на совместном заседании законодателей.

Причиной такого решения могло быть изменение состава конгрессменов. Владимир Зеленский выступал ранее ещё в то время, когда большинство мест в конгрессе занимали представители демократической партии. С третьего января 2023 года начал работу 118-й конгресс США, где большинство политиков - представители республиканской партии. Как известно, республиканцы не особо хорошо относятся к продолжающемуся конфликту на Украине и роли США в нём, а значит, может быть огромное количество неудобных вопросов к украинскому президенту.

Основная цель поездки Зеленского очевидна абсолютно всем: вытрясти как можно больше вооружения, военной техники и денег у Соединённых Штатов Америки.