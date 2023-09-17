В Вашингтоне не поощряют удары по территории России, но фактически никак не могут этому воспрепятствовать

15 сентября на очередной пресс-конференции государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют удары Украины американским вооружением по территории Российской Федерации, но при этом считают, что Киев сам должен решать, куда ему бить для достижения своих целей.

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"Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам", - заявил американский политик.

Грубо говоря, администрация Байдена даёт зелёный свет Вооруженным Силам Украины атаковать российские города при помощи американского вооружения. Не сказать, что ранее украинские формирования как-либо себя ограничивали, взять тот же случай с уничтожением разведывательно-диверсионной группы на территории Белгородской области. На вооружении у украинских подразделений были бронированные автомобили HMMWV, что уже говорит о применении американских поставок на общепризнанных территориях Российской Федерации.

Однако стоит учитывать, данные заявления прозвучали в преддверии возможных отправок Украине тактических баллистических ракет класса земля-земля ATACMS. Судя по всему, украинские формирования будут применять данные ракеты по целям на доконфликтных территориях России. Стоит напомнить, что данный боеприпас может наносить удары на расстоянии до 300 километров.