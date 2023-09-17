В сети всё больше теорий, касательно будущего руководителя частной военной компании Вагнер

В сети немногим ранее начали распространяться слухи, что якобы вместо погибшего Евгения Викторовича Пригожина частную военную компанию "Вагнер" может возглавить освобожденный в 2022 "Оружейный барон" Виктор Бут.

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На одной из пресс-конференций депутат заксобрания Ульяновской области Бут заявил, - "Ну наверно к этому надо прибавить, что следующее что я буду возглавлять, это Соединённые Штаты Америки. Правильно? Почему бы нет? Это очередной вброс, вызванный посеять панику. Но если это сеет панику, то я готов возглавить всё что угодно" .

Интернет-пользователи до сих пор гадают, кто же станет лицом частной военной компании "Вагнер" и сможет быть столь же эффективным руководителем, каким был Евгений Пригожин.

В сети также муссируются слухи, что место руководителя Группы Вагнера может занять отстраненный после июньских событий Герой Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин. Недавно он был замечен в Алжире. Некоторые западные издания считают, что такой человек как Сергей Суровикин мог бы иметь большое уважение среди лидеров африканских республик: опытный боевой генерал, командовавший российскими силами в Сирии, и человек, дважды обвиненный в мятеже.