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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Бойцы батальона Востока считают, что в сентябре накал боевых действий не снижался
По мне бойцов Востока, украинские формирования выложились на все сто процентов в первые недели осеннего контрнаступления и не добились успеха

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  Бойцы батальона «Восток» сообщают, что продолжающийся период относительного затишья говорит об отражении первой серьёзной волны контрнаступления Вооруженных Сил Украины в осеннем сезоне.

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  По словам ребят, первые дни сентября украинские формирования выложились на все сто процентов. В начале, несколько дней подряд по позициям российских сил били артиллерия и немногочисленная авиация ВСУ. Затем украинское командование отправило в бой свои штурмовые подразделения из подготовленных в западных странах резервов. На линии боевого соприкосновения появились "козыри" ВСУ - британские танки Challenger-2.

  Несмотря на всё это, российская оборона выстояла, а украинским формирования пришлось откатиться для зализывания ран и восполнения погибших бойцов новобранцами.

  "Пара потерянных нами позиций в лесополосах расширили серую зону и стали своеобразными ловушками: кто их занимает - по тому тут же начинает работать арта. На этапе артподготовки ВСУ просто превратили их в углубления в почве - ни накрытия, ни огневых точек... Так что можно пока констатировать, что украинские формирования в ходе этих дней наступления победили сами себя, разменяв такое количество потерь на никчёмный результат. Но бои продолжаются, завтра или послезавтра всё начнётся сначала, пока не победим", - заявили в пресс-службе батальона «Восток».

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#россия #украина #сво #всу #армия #контрнаступление #танки #challenger 2 #атака #батальон
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