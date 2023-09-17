В Киеве не ожидали такой реакции от Польши. Ранее Польша заблокировала поставки украинского зерна, несмотря на решение Евросоюза

В Киеве заявили, что не ожидали от своих соседей такой жёсткой реакции касательно поставок украинского зерна в Европу. Польские власти препятствуют поставкам товаров из Украины в другие страны мира.

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"Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы Европейского Союза. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно: такая жесткая риторика польской стороны", - заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина эфире телеканала "Рада".

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что несмотря на снятие запретов со стороны Брюсселя, Польша не позволит украинскому зерну просачиваться на их рынки и вредить тем самым польским фермерам. Вслед за Польшей о персональных санкциях на украинские товары заявили власти Венгрии и Словакии. Владимир Зеленский уже заявлял, что в случае продления запретов на украинское зерно, Киев подаст в суд на европейские страны, препятствующие поставкам.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил о мошенничестве с вывозом украинского зерна.



"Мы вывозим зерно из Украины, но оно не попадает в Африку... Бедные африканские дети не видят от этого ни килограмма хлеба. Так что здесь налицо мошенничество", - заявил политик.