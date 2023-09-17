В ответ украинские формирования попытались атаковать несколько регионов Российской Федерации

Украинские средства массовой информации сообщают о прилётах в Харьковской области. Воздушно-космические Силы Российской Федерации нанесли ракетные удары по военным объектам на территории Украины.

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Воздушная тревога была сперва объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Затем она звучала уже во всех регионах страны. Ближе к вечеру ВКС Российской Армии ударили по ремонтным цехам бронетанкового завода в Харькове. Также был поражен сортировочный железнодорожный узел, по которому Вооруженные Силы Украины проводили транспортировку техники, боеприпасов и другого военного имущества. Позже ночью над регионом вновь были слышны взрывы.

К слову, ВСУ также не остались в долгу. Министерство Обороны сообщило о нескольких беспилотниках, уничтоженных над территорией Российской Федерации. Заявлено об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над Истринским, Раменским и Домодедовским районами. По сообщениям властей, жертв и разрушений нет. Один дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орёл. Также сообщается об уничтожении четырёх беспилотных летательных аппаратах ВСУ над побережьем Крымского полуострова. Информации о разрушениях и пострадавших нет.