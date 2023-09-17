Ситуация всё больше напоминает поставки иранских дронов-камикадзе Герань-2 (Shahed-136)

В сети всё больше слухов, что Корейская Народно-демократическая Республика начнёт поставки России артиллерийских боеприпасов 152 миллиметра и 122 миллиметра. Также различные источники сообщают, что российским войскам могут быть переданы северокорейские реактивные системы залпового огня KN-09 с новыми управляемыми ракетами калибра 300 миллиметров и дальностью стрельбы до 200 километров.

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В настоящее время никаких официальных подтверждений этой информации нет, источники ссылаются на данные британской разведки, но стоит отметить, что ранее подобная ситуация происходила между Российской Федерацией и Ираном. Долгое время о договорённостях поставок иранских дронов Shahed-136 не было ни слова, стороны до последнего отрицали какие-либо военные поставки. О существовании соглашений сообщали только британские спецслужбы, но затем российские дроны-камикадзе «Герань-2», подозрительно похожие на Shahed-136, заставили попотеть украинскую противовоздушную оборону. Только спустя месяцы стороны признались, что Иран отправил в Россию крупную партию своих БПЛА. После успеха дронов-камикадзе Shahed-136 закупкой данный БПЛА заинтересовались и другие страны. Сообщалось, что Китайская Народная Республика решила приобрести у своего партнёра 15 тысяч данных аппаратов.

Учитывая то, с каким размахом российское руководство встретило лидера КНДР, вполне возможно, что диалог между лидерами государств коснулся и поставок вооружения и военной техники. В конце концов, успех данных РСЗО на Украине может также подтолкнуть другие страны к покупке северокорейский РСЗО.